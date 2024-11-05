За популярне порушення водіїв в Україні хочуть позбавляти прав: деталі законопроекту

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає жорсткіші заходи для водіїв. За повторні порушення пропонують позбавляти прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект на сайті Верховної Ради України.

Законопроект пропонує внести зміни до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які посилять покарання за повторні порушення правил на переходах, перехрестях та при здійсненні обгонів:

Якщо водія протягом року вже притягали до відповідальності за такі порушення, при наступному випадку він заплатить штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів (1020 гривень).

При дворазовому порушенні протягом року штраф зростає до 2 550 гривень, а також настає позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до одного року.

Важливо, що відтепер усне попередження в таких випадках застосовуватися не буде. Відповідні зміни пропонуються до статті 22 КУпАП, що робить обмеження ще більш суворими. Законопроект наразі перебуває на розгляді в парламенті, і за його прийняття остаточне рішення ще має бути ухвалено.