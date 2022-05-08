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В одном из городов Одесской области пропали свет, вода и частично связь

Фото: в одном из городов Одесской области пропал свет, вода и частично связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 мая в Арцизе, после ракетных ударов по Одесской области, исчезли свет и вода. Также в городе частично отсутствует связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Жители Арциза сообщают, что в городе пропал свет и вода. Не работает один из операторов связи", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки по Одессе и области в течение минувших суток, 7 мая, российские войска нанесли 10 ударов крылатыми ракетами.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный удар войск РФ по Одессе. Он заявил, такие поступки могут совершать только варвары, имеющие ракеты, но не имеющие ничего из того, что делает их людьми.

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