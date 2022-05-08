RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В одному з міст Одеської області зникло світло, вода і частково зв'язок

Фото: в одному з міст Одеської області зникло світло, вода і частково зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 травня в Арцизі, після ракетних ударів по Одеській області, зникли світло та вода. Також у місті частково відсутній зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Жителі Арциза повідомляють, що у місті зникло світло та вода. Не працює один із операторів зв'язку", - пише видання.

Нагадаємо, за минулу добу по Одесі та області протягом минулої доби, 7 травня, російські війська завдали 10 ударів крилатими ракетами.

Додамо, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий ракетний удар військ РФ по Одесі. Він заявив, такі вчинки можуть робити тільки варвари, які мають ракети, але не мають нічого з того, що робить їх людьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти України