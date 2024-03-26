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Одноклубник Маліновського засмутив збірну України в битві за Євро-2024: відео

Фото: Ісландська збірна забила першою (twitter.com/footballiceland)
Автор: Антон Федорців

Нападник італійського "Дженоа" Альберт Гудмундссон відкрив рахунок у протистоянні національної команди України та збірної Ісландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

У стартові півгодини суперники грали на рівних. На кожен випад острів'ян "синьо-жовті" намагалися відповідати своїм. Утім, на 30-й хвилині індивідуальну майстерність продемонстрував А. Гудмундссон. Він накрутив опонентів біля штрафного та лівою технічно поклав м'яч прямісінько в кут воріт Луніна.

Відео гола А. Гудмундссона:

 

 

 

 

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Ісландії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали історію протистоянь збірної України з Ісландією на міжнародній арені.

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