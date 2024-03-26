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Цыганков голом ответил одноклубнику Малиновского в битве за Евро-2024: видео

Фото: Исландская сборная забила первой (twitter.com/footballiceland)
Автор: Антон Федорцив

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнил счет в противостоянии национальной команды Украины и сборной Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

В стартовые полчаса соперники играли на равных. На каждый выпад островитян "сине-желтые" пытались отвечать своим. Впрочем, на 30-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал Гудмундссон. Он накрутил оппонентов возле штрафной и левой технически положил мяч прямо в угол ворот Лунина.

Видео гола А. Гудмундссона:

 

 

 

"Сине-желтые" отыгрались на старте второй половины. Сборная Украины поймала исландцев в контратаке. Судаков заметил рывок Цыганкова направо и выверенной передачей отрезал ряд защитников. Вингер "Жироны" сместился в центр и классно пробил в нижний угол.

Видео гола Цыганкова:

 

 

 

 

К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Исландии в плей-офф за место на Евро-2024.

Напомним, накануне напомнили историю противостояний сборной Украины с Исландией на международной арене.

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