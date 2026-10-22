Однокімнатна у Львові в 4,6 раза дорожча, ніж у Запоріжжі: які ціни на житло в Україні

Львів випереджає столицю

На вторинному ринку Львів залишається найдорожчим містом для купівлі однокімнатних і двокімнатних квартир. Медіанна вартість такого житла становить 75,5 тис. і 108 тис. доларів відповідно.

Київ утримує першість у сегменті трикімнатних квартир, які коштують 146 тис. доларів, а також приватних будинків - 225 тис. доларів.

Водночас найшвидше квартири дорожчають не в найдорожчих містах. За рік вартість однокімнатного житла в Луцьку зросла на 30%, а у Вінниці та Івано-Франківську - на 24%.

Регіональна різниця залишається значною: однокімнатна квартира у Львові коштує в 4,6 раза дорожче, ніж у Запоріжжі. Водночас у Львові та Луцьку для її купівлі потрібна сума, еквівалентна 8,7 річної медіанної зарплати.

Де однокімнатні квартири найдорожчі:

Львів - 75 500 доларів;

Ужгород - 68 500 доларів;

Київ - 67 тис. доларів;

Чернівці - 63 тис. доларів;

Луцьк - 62 700 доларів;

Вінниця - 57 тис. доларів.

Де однокімнатні квартири найдешевші:

Запоріжжя - 16 500 доларів;

Миколаїв - 21 900 доларів;

Суми - 23 500 доларів;

Харків - 24 тис. доларів;

Чернігів - 34 тис. доларів;

Дніпро - 35 тис. доларів.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот ЛУН)

У Києві вторинка дешевшає

За останні шість місяців медіанні ціни в оголошеннях про продаж квартир у столиці знизилися в усіх сегментах. Однокімнатні квартири подешевшали на 5,6%, двокімнатні - на 12,5%, а трикімнатні - на 8,8%.

Попри зниження цін, квартири почали продаватися швидше. Медіанний термін продажу однокімнатного та двокімнатного житла скоротився до 35 днів. Рік тому цей показник становив 47-48 днів.

Водночас між цінами в активних оголошеннях і вартістю фактично проданих квартир зберігається значний розрив.

Найпомітніший він у сегменті трикімнатного житла: медіанна ціна пропозиції становить 146 тис. доларів, тоді як продані квартири коштували 86 тис. доларів.

На тлі зниження цін покращилася й доступність житла відносно зарплат. Якщо раніше на купівлю однокімнатної квартири в Києві потрібно було витратити суму, еквівалентну 7,6 річної зарплати, то тепер - 6,7.