Однокомнатная во Львове в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье: какие цены на жилье в Украине

Осенью 2026-го рынок недвижимости Украины все больше и больше разделяется по регионам. Львов удерживает лидерство по стоимости одно- и двухкомнатных квартир на вторичном рынке, в то время как в Киеве цены на такое жилье за последние полгода снизились.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет ЛУН.
На вторичном рынке Львов остается самым дорогим городом для покупки однокомнатных и двухкомнатных квартир. Медианная стоимость такого жилья составляет 75,5 тыс. и 108 тыс. долларов соответственно.
Киев удерживает первенство в сегменте трехкомнатных квартир, которые стоят 146 тыс. долларов, а также частных домов - 225 тыс. долларов.
В то же время быстрее всего квартиры дорожают не в самых дорогих городах. За год стоимость однокомнатного жилья в Луцке выросла на 30%, а в Виннице и Ивано-Франковске - на 24%.
Региональная разница остается значительной: однокомнатная квартира во Львове стоит в 4,6 раза дороже, чем в Запорожье. В то же время, во Львове и Луцке для ее покупки нужна сумма, эквивалентная 8,7 летней медианной зарплаты.
Где однокомнатные квартиры самые дорогие:
Где однокомнатные квартиры самые дешевые:
За последние шесть месяцев медианные цены в объявлениях о продаже квартир в столице снизились во всех сегментах. Однокомнатные квартиры подешевели на 5,6%, двухкомнатные - на 12,5%, а трехкомнатные - на 8,8%.
Несмотря на понижение цен, квартиры начали продаваться быстрее. Медианный срок продаж однокомнатного и двухкомнатного жилья сократился до 35 дней. Год назад этот показатель составил 47-48 дней.
В то же время, между ценами в активных объявлениях и стоимостью фактически проданных квартир сохраняется значительный разрыв.
Самый заметный он в сегменте трехкомнатного жилья: медианная цена предложения составляет 146 тыс. долларов, в то время как проданные квартиры стоили 86 тыс. долларов.
На фоне снижения цен улучшилась и доступность жилья по отношению к зарплатам. Если раньше на покупку однокомнатной квартиры в Киеве нужно было потратить сумму, эквивалентную 7,6-летней зарплаты, то теперь - 6,7.
Читайте также о том, что в Киеве за год средняя цена однокомнатных квартир поднялась на 1%, а двух- и трехкомнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир, в то время как на западе страны предложений жилья стало значительно меньше.