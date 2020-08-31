Одного из задержанных за нападение на авто милиции в Минске отпустили

Фото: потасовка возле авто милиции (скриншот видео)

Футболиста "Крумкачоў" Сергея Козеку, которого в воскресенье, 30 августа, задержали якобы за нападение на автомобиль милиции в ходе акции протеста в Минске, сегодня отпустили из милиции. Уголовное дело против него приостановлено.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, ранее Telegram-канал NEXTA Live информировал, что во время протестов в Минске задержали футболистов "Крумкачоў" Сергея Козеку и Павла Рассолько. Им хотели предъявить обвинение в повреждении авто.



"Парней избили и доставили в Ленинское РУВД. Ночью Сергея Козеку в наручниках и под конвоем из РУВД увезла скорая. Директор "Крумкачоў" Олег Давидович сообщил, что у Козеки повреждены почки и перелом третьего позвонка", - отмечалось в сообщении.

Сегодня футболиста отпустили из милиции. Кроме того, выйти из Ленинского РУВД должен и Рассолько.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в Минске 30 августа задержали трех участников акции протеста за нападение на служебный автомобиль милиции. В МВД заявляли, что на автомобиль набросилась толпа людей и повредила его.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси силовики задержали 173 человек, участвовавших в массовых демонстрациях 30 августа, в отношении их составили админпротоколы.

Так, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа.