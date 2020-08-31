Одного з затриманих за напад на авто міліції у Мінську відпустили

Фото: сутички біля авто міліції (скріншот відео)

Футболіста "Крумкачоў" Сергія Козеку, якого в неділю, 30 серпня, затримали нібито за напад на автомобіль міліції у ході акції протесту в Мінську, сьогодні відпустили з міліції. Кримінальну справу проти нього призупинено.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, раніше Telegram-канал NEXTA Live інформував, що під час протестів у Мінську затримали футболістів "Крумкачоў" Сергія Козеку і Павла Рассолько. Їм хотіли пред'явити звинувачення у пошкодженні авто.

"Хлопців побили і доставили до Ленінського РУВС. Вночі Сергія Козеку в наручниках і під конвоєм з РУВС відвезла швидка. Директор "Крумкачоў" Олег Давидович повідомив, що у Козеки пошкоджені нирки і перелом третього хребця", - зазначалося в повідомленні.

Сьогодні футболіста відпустили з міліції. Крім того, вийти з Ленінського РУВС повинен і Рассолько.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що в Мінську 30 серпня затримали трьох учасників акції протесту за напад на службовий автомобіль міліції. У МВС заявляли, що на автомобіль накинулася юрба людей і пошкодила його.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі силовики затримали 173 осіб, які брали участь у масових демонстраціях 30 серпня, щодо них склали адмінпротоколи.

Так, у Білорусі вже понад 22 дні тривають протести у зв'язку з президентськими виборами, які пройшли 9 серпня.