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Ни одного местного жителя. Какая ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области

Фото: Какова ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители проверили село Уды в Харьковской области, которое было недавно деоккупировано. В населенном пункте не осталось ни одного местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Населенный пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти каждое здание имеет следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов", - говорится в заявлении.

Полицейские обследовали деоккупированное село, на одном дворе была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.

Правоохранители в селе задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, что в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.

Также в Казачьей Лопане установили флаг Украины. Это сделали местные жители, после бегства россиян из населенного пункта.

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