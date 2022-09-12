Ни одного местного жителя. Какая ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области

Правоохранители проверили село Уды в Харьковской области, которое было недавно деоккупировано. В населенном пункте не осталось ни одного местного жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Населенный пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти каждое здание имеет следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов", - говорится в заявлении.
Полицейские обследовали деоккупированное село, на одном дворе была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.
Правоохранители в селе задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.
Напомним, что в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.
Также в Казачьей Лопане установили флаг Украины. Это сделали местные жители, после бегства россиян из населенного пункта.
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