Жодного місцевого жителя. Яка ситуація у звільненому селі Уди Харківської області

Правоохоронці перевірили село Уди у Харківській області, яке було нещодавно деокуповане. У населеному пункті не залишилось жодного місцевого мешканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів", - йдеться у заяві.

Поліцейські обстежили деокуповане село, на одному подвір'ї була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

Правоохоронці у селі задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.