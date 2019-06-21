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Одного из крупнейших туроператоров оштрафовали на полтора миллиона

Новости » Экономика    21.06.2019 - 15:43
Одного из крупнейших туроператоров оштрафовали на полтора миллиона
Фото: туроператор Join Up! (facebook com joinup ukraine)

Компанию оштрафовали за распространение недостоверной информации

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора "Джоин Ап!" за распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Как отметил Терентьев, это уже второй штраф на компанию с начала года. Так, в январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс грн за неправдивую рекламу о "лидерстве" компании на рынке.

На этот раз было установлено туроператор информировал своих потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и "Роза ветров", с которыми у туроператора соглашений не было. Как подчеркнул Терентьев, гарантия перелета известными перевозчиками является одним из ключевых факторов при выборе туроператора для отдыха на популярных курортах, в частности Египта и Турции.

"За это, уже второе подряд, нарушение на туроператора "Джоин Ап!" наложен штраф в размере 1,5 млн грн", - добавил руководитель АМКУ.

Одного из крупнейших туроператоров оштрафовали на полтора миллиона

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма ВР рекомендовал Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения туристическими операторами антимонопольного законодательства.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 22 мая принял инициированные изменения в лицензионные условия туроператорской деятельности. Согласно изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

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