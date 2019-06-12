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АМКУ установил факты злоупотребления монопольным положением заводами Фирташа

Новости » Экономика    12.06.2019 - 13:47
АМКУ установил факты злоупотребления монопольным положением заводами Фирташа
Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Заводы Фирташа покупали газ у связанных предприятий для производства удобрений, а затем перепродавали его по завышенной цене

Антимонопольный комитет Украины установил, что азотные заводы компании Group DF, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, вероятно злоупотребляют монопольным положением. Об этом написал глава АМКУ Юрий Терентьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

АМКУ установил факты злоупотребления монопольным положением заводами Фирташа

По словам главы АМКУ, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. По его словам, зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.

Данные комитета свидетельствуют, что заводы Фирташа покупали газ у связанных предприятий для производства удобрений, а затем перепродавали его внутри группы компаний, повышая его цену.

"Когда газ доходил собственно до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - написал глава АМКУ.

Он подчеркнул, что цена газа составляет около 70% себестоимости производства удобрений на заводах Фирташа.

"Вдобавок к этому, в течение 2017 года имели место остановки производства из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений", - пояснил Терентьев.

Глава комитета предупредил, что компаниям может грозить не просто наложении штрафа.

"Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вероятные последствия дела не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделение химических активов группы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая в АМКУ завели дело против Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), из-за действий по формуле "Роттердам+".

Как писало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал заправочные сети ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн гривен за завышение цен.

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