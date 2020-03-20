У одного из футболистов "Айнтрахта" выявили коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у одного из футболистов немецкого "Айнтрахта". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Франкфурта-на-Майне.

Тест был проведен после того, как игрок, чье имя не раскрывается, пожаловался на недомогание. Результат оказался позитивным.

Теперь всем футболиста, тренерскому штабу и персоналу клуба предстоит пройти тестирование и отправиться на двухнедельный карантин. Также команда была переведена на индивидуальные тренировки, что минимизировать риск заражения.

Так в сообщении "Айнтрахта" подчеркивается, что никаких комментариев по данной ситуации не будет, так как сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.

Немецкая Бундеслига, как и чемпионаты множества других стран, приостановлена из-за пандемии.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру, а чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на лето следующего. Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.