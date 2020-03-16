Чемпионат Германии приостановлен из-за пандемии коронавируса

Фото: Бундеслига официально приостановлена (facebook.com/DFBTeamEN)

Бундеслига берет паузу до 2 апреля

Розыгрыш двух дивизионов чемпионата Германии (высшего - Бундеслиги - и второго по силе - Бундеслиги 2) приостановлен до 2 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

Соответствующее решение принято 16 марта по итогам заседания организации во Франкфурте.

До этого матчи низших лиг чемпионата Германии проходили при пустых трибунах.

На прошлой неделе Немецкая футбольная лига перенесла поединки 26 тура Бундеслиги на неопределенный срок.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса уже приостановлен ряд европейских футбольных чемпионатов, среди которых английская Премьер-лига французская Лиги 1, испанская Примера, итальянская Серии А.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Отменены ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, а также все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта.

На завтра, 17 марта, УЕФА может принять решение об отмене Евро-2020, которое запланировано на июнь.