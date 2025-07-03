В одной из областей Украины запретили проезд для грузовиков: в чем причина

Сегодня, 3 июля, на территории Тернопольской области ввели временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по некоторым дорогам государственного значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.

"Патрульные контролируют соблюдение установленных ограничений. Планируйте маршруты с учетом этой информации", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции области.

Следовательно, запрет движения для грузовиков и фур будет действовать пока температура воздуха не пойдет на спад.

"В Тернопольской области таких есть 40", - отметили в полиции.

Водителям тяжеловесного транспорта объяснили, что временное ограничение движения было введено с 10 часов утра четверга, 3 июля, в связи с повышением температуры воздуха свыше +28°C.

Однако не касается такой запрет транспортных средств, которые перевозят :

Согласно информации правоохранителей, ограничения по движению грузовиков и фур действует на таких дорогах государственного значения:

Напомним, ранее в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта - учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия.

Речь идет о том, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию.

Между тем мы рассказывали, когда температура воздуха в некоторых городах может достичь отметки +35 градусов по Цельсию.

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