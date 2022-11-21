У Москві чергова пожежа. Евакуюють один з хмарочосів, - ЗМІ

За інформацією видання, причиною евакуації є пожежа в житловій багатоповерховій будівлі, що знаходиться поряд із бізнес-центром. В одній з квартир спалахнули меблі.

У ТАСС також стверджують, що пожежу було локалізовано рятувальниками.