У Москві чергова пожежа. Евакуюють один з хмарочосів, - ЗМІ

У Росії, ймовірно, проводиться евакуація однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За інформацією видання, причиною евакуації є пожежа в житловій багатоповерховій будівлі, що знаходиться поряд із бізнес-центром. В одній з квартир спалахнули меблі.
У ТАСС також стверджують, що пожежу було локалізовано рятувальниками.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.
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