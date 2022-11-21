В Москве очередной пожар. Эвакуируют один из небоскребов, - СМИ

В России, вероятно, проводится эвакуация одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, причиной эвакуации является пожар в жилом многоэтажном здании, который находится рядом с бизнес-центром. В одной из квартир вспыхнула мебель.
В ТАСС также утверждают, что пожар был локализован спасателями.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.
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