По одній та дві черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 19 листопада

В Україні у вівторок, 19 листопада, знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня будуть вимикати в однієї та двох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Варто нагадати, що графік відключень за вашою адресою можна дізнатись на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
В "Укренерго" зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.
Минулих вихідних Російська Федерація в черговий раз завдала масованої атаки по енергетичній структурі України. Через це було повернено графіки відключення світла. Наразі відомо, що найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі. Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.
Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".
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