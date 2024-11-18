По одній та дві черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 19 листопада

Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

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