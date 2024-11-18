Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку

Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку, - у матеріалі РБК-Україна .

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Чому повернулися графіки відключення світла

У ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару. Загалом було випущено понад 200 різних ракет та безпілотників, вибухи лунали у Києві, Одесі, Кривому Розі, Миколаєві, Рівному та інших містах і регіонах. А українська ППО збила майже 150 повітряних цілей.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, противник атакував об'єкти генерації та передачі електричної енергії по всій країні. Вранці терміново запроваджували режим екстрених відключень, який скасували ближче до обіду.

У деяких областях також були перебої із подачею води. Відомо про серйозне пошкодження теплових електростанцій компанії ДТЕК. Під удари потрапили критичні об'єкти в Івано-Франківській, Рівненській, Запорізькій, Львівській областях та Кривому Розі, енергетична інфраструктура Одеської області.

Через ворожу атаку на енергосистему з 18 листопада діють обмежувальні заходи для промислових та побутових споживачів. З 06:00 до 22:00 застосовуються дві черги відключень одночасно.

Директор енергетичної компанії Yasno (обслуговує побутових абонентів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях) Сергій Коваленко уточнив, що діють графіки фактичних відключень. В них зазначені лише проміжки, у яких світла не буде в конкретній групі чи за конкретною адресою.

За деякими прогнозами, відновлення енергосистеми після вчорашнього обстрілу може тривати три-чотири дні. Директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев обережний в оцінках.

"Щоб повернутися в баланс, достатньо періоду, необхідного для ремонту пошкодженого обладнання. Але оцінити обсяги пошкоджень та терміни поки складно", - розповів він РБК-Україна.

Де не діють графіки та де найскладніша ситуація

Внаслідок атаки вранці 17 листопада було знеструмлено 300 тисяч споживачів у Рівненській області. До середини дня світло повернули половині, зокрема у північних районах та частково в обласному центрі. Трохи згодом на 80% відновили водопостачання.

Найскладніша ситуація була у Рівненському районі, у Дубенському ще ввечері застосовували екстрені відключення. Через низьку напругу виникли проблеми з опаленням у Рівному, а вже ближче до 21:00 світло повернули до всіх територіальних громад регіону.

Постраждала енергетична інфраструктура у Волинській області. Повідомлялося про розгортання додаткових "пунктів незламності". Через приліт у Ковелі були перебої зі світлом та водою. Відомо, що по об'єкту вдарила касетна ракета, яка також пошкодила лінії електропередач. Загалом було знеструмлено близько 100 тисяч споживачів, але вже в другій половині дня вони знову були з електроенергією.

Загалом ситуація у західних регіонах дозволила скасувати заплановані на сьогодні графіки погодинних відключень. Графіки не застосовуються у Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях.

Незважаючи на те, що в Україні об'єднана енергосистема, вона складається з окремих підсистем, пояснює Рябцев.

"У нас регіональний поділ. Вийшло так, що зараз можна заживити всіх споживачів західного регіону. По-перше, там споживання менше, ніж будь-де. А по-друге, вони ближчі до імпорту, за рахунок якого можна компенсувати нестачу. Тому ті області працюють без обмежень. Думаю, поступово до нормальних умов повертатимуться всі регіони", - зазначив експерт.

Найскладніша ситуація в Одеській області, де тривають аварійні роботи. Енергетики поступово заживлюють абонентів, але заходи обмеження, які діють в решті регіонів України, там не застосовуються.

Станом на ранок 18 листопада із семи районів частково без світла Одеський та Подільський райони. В Одесі замість трамваїв та тролейбусів на маршрути вийшли автобуси, а через перебої з опаленням оголосили два вихідні дні у школах.

Детальніше читайте у публікації "Безкоштовні автобуси та машини з водою. Як виживає Одеса без світла та тепла після атаки РФ".

За словами Рябцева, вчорашній удар багато в чому був сконцентрований саме на Одесі, тому там найбільші пошкодження.

"Думаю, там не можна гарантувати повернення нормальної подачі електроенергії ще протягом тижня. Далі подивимося, чи вдасться щось зробити енергетикам. Наразі не можу оцінити масштаб пошкоджень, але з того, що знаю, роботи там щонайменше на тиждень", - додав співрозмовник.

Як розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, учора росіяни випустили понад 50 повітряних засобів ураження. "У нас дуже багато пошкоджено критичної інфраструктури, підстанцій. Вчора вранці майже всю область було знеструмлено", - повідомив він на телемарафоні.

Він також зазначив, що енергетики намагаються подати електрику на важливі вузлові станції, щоб забезпечити місто водою та теплом. Наразі запущені всі котельні та, швидше за все, до вечора всі одесити будуть з опаленням. Такі ж терміни стосуються і прогнозів щодо електропостачання.

"До вечора ми вже більш-менш визначимося щодо світла. Дамо чіткі графіки, де, коли світло буде відключатися, щоб люди могли планувати свій час", - підкреслив Кіпер.

Зазначимо, сьогодні росіяни знову атакували Одесу. Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлову забудову, загинули вісім осіб і ще 39 постраждали. Про прильоти по об'єктах енергетики не повідомлялося.

Як довго продовжаться графіки відключення світла і чого чекати взимку

За даними "Укренерго", сьогодні вранці рівень споживання був на 7% нижчим порівняно з попереднім робочим днем 15 листопада. Це пояснюється знеструмленням на Одещині та підвищенням температури повітря.

У компанії зазначають, що на об'єктах ведуться аварійні та планові ремонти, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, тому українців просять не включати кілька потужних електроприладів одночасно з 06.00 до 22.00. Інформація про те, чи будуть графікизавтра, 19 листопада, орієнтовно з'явиться близько 18:00.

Щодо погодинних відключень, то, швидше за все, їх скасують до кінця тижня.

"Я думаю, що в більшості регіонів України графіки буде скасовано десь за два-три дні", - прогнозує Геннадій Рябцев.

Коли вони знову повернуться, залежить від низки факторів. Зокрема, від температури повітря, оскільки при -5 і нижче ймовірність повернення графіків швидко зростає. Крім того, чим нижча температура, тим вища ймовірність виходу обладнання з ладу. Також на застосування відключень, насамперед аварійних, можуть вплинути хуртовини або обледеніння.

Але головним фактором залишаються російські удари.

"Такі масштабні, як вчорашній. І йдеться не про якісь дронові атаки, а про масовані удари з використанням 50+ ракет саме по енергетичній інфраструктурі", - пояснює експерт.

З огляду на відсутність ознак того, що росіяни можуть утриматися від подальших атак, слід готуватися до графіків погодинних відключень світла як мінімум протягом усієї зими і до завершення опалювального сезону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія здатна завдавати таких ударів до Нового року або до початку січня. За його оцінками, накопичених ракет противнику вистачить на п'ять масованих атак із періодичністю раз на тиждень або раз на два тижні. І ворог наступні півтора місяці намагатиметься "створити картинку" для майбутньої адміністрації США до інавгурації Дональда Трампа, розповів він РБК-Україна.

Геннадій Рябцев попереджає, що з графіками доведеться жити плюс-мінус до закінчення війни і, можливо, якийсь час після.

"На жаль, це реальність, з якою треба рахуватися. Тому що у нас досить багато проблем із генерацією. І ці обсяги генерації не можуть бути швидко відновлені або побудовані. Треба враховувати, що проблеми в нашій енергетиці не завершаться після опалювального сезону. Їх доведеться вирішувати ще впродовж двох-трьох років після війни", - підсумував експерт.

При підготовці тексту використовувалися: дані "Укренерго", Повітряних сил України, офіційні Telegram-канали обласних військових адміністрацій, Facebook міністра енергетики Германа Галущенко, коментар директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева.