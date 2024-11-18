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По одной и две очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 19 ноября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 19 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 19 ноября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключать в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
  • 7:00 – 9:00 – две очереди отключений;
  • 9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
  • 14:00 – 18:00 – две очереди отключений;
  • 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Следует напомнить, что график отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Возврат графиков отключения света в Украине

В минувшие выходные Российская Федерация в очередной раз нанесла массированную атаку по энергетической структуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света. Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.

Детальнее о ситуации, о том, сколько будут продолжаться графики и чего ждать зимой - читайте в материале РБК-Украина "Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой".

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