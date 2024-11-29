По одній та дві черги: як вимикатимуть світло 30 листопада
Компанія "Укренерго" оновила графіки відключення електроенергії на суботу, 30 листопада. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 30 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:
- 08:00 - 14:00 - одна черга відключень;
- 14:00 - 20:00 - дві черги відключень;
- 20:00 - 22:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00
Нагадаємо, що причина такого посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Ситуація зі світлом в Україні
Вранці четверга, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. В результаті атаки було зафіксовано пошкодження у 14 областях України.
Через це в Україні було введено екстрені відключення світла - через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.
Відомо, що станом на ранок 29 листопада без світла залишалися Херсон та більша частина Миколаївської області.
Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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