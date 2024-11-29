По одній та дві черги: як вимикатимуть світло 30 листопада

Компанія "Укренерго" оновила графіки відключення електроенергії на суботу, 30 листопада. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 30 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким: 08:00 - 14:00 - одна черга відключень;

14:00 - 20:00 - дві черги відключень;

20:00 - 22:00 - одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00 Нагадаємо, що причина такого посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Ситуація зі світлом в Україні Вранці четверга, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. В результаті атаки було зафіксовано пошкодження у 14 областях України. Через це в Україні було введено екстрені відключення світла - через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.