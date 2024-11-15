В одній з областей України знову дозволили відстріл лисиць: у чому причина
В Івано-Франківській області вперше за час повномасштабної війни було дозволено регуляцію чисельності хижаків, зокрема червоних лисиць та вовків, шляхом відстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Це сталося, як зазначають фахівці, через суттєве перевищення популяційних норм, що вже спричинило численні проблеми для місцевих жителів.
Основними причинами стали:
- Зростання популяції хижаків, оскільки у деяких мисливських угіддях кількість лисиць вже сягає понад 10 голів на 1000 га (при нормі 0,5-1).
- Шкода господарствам, адже хижаки дедалі частіше атакують домашню птицю та іншу худобу.
- Поширення сказу, що підтверджується даними фахівців за 2024 рік. Згідно з ними, в області було зафіксовано 29 випадків сказу серед тварин (порівняно з 21 випадком у 2023 році). При цьому, значна частина випадків пов'язана з контактами домашніх тварин із червоними лисицями.
Іван Васьків, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, зазначив, що через воєнні дії в попередні роки полювання не проводилося, що й стало причиною демографічного вибуху серед хижаків.
Заходами боротьби із хижаками Держпродспоживслужба визначила:
- Проведення контрольованого відстрілу в мисливських угіддях.
- Профілактику сказу серед диких та домашніх тварин.
- Інформування населення про запобіжні заходи щодо контактів із дикими хижаками.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я надали поради українцям стосовно того, як захиститися від сказу.
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