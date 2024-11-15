В одній з областей України знову дозволили відстріл лисиць: у чому причина

В Івано-Франківській області вперше за час повномасштабної війни було дозволено регуляцію чисельності хижаків, зокрема червоних лисиць та вовків, шляхом відстрілу.

Це сталося, як зазначають фахівці, через суттєве перевищення популяційних норм, що вже спричинило численні проблеми для місцевих жителів.

Основними причинами стали:

Зростання популяції хижаків, оскільки у деяких мисливських угіддях кількість лисиць вже сягає понад 10 голів на 1000 га (при нормі 0,5-1). Шкода господарствам, адже хижаки дедалі частіше атакують домашню птицю та іншу худобу. Поширення сказу, що підтверджується даними фахівців за 2024 рік. Згідно з ними, в області було зафіксовано 29 випадків сказу серед тварин (порівняно з 21 випадком у 2023 році). При цьому, значна частина випадків пов'язана з контактами домашніх тварин із червоними лисицями.

Іван Васьків, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, зазначив, що через воєнні дії в попередні роки полювання не проводилося, що й стало причиною демографічного вибуху серед хижаків.

Заходами боротьби із хижаками Держпродспоживслужба визначила:

Проведення контрольованого відстрілу в мисливських угіддях.

Профілактику сказу серед диких та домашніх тварин.

Інформування населення про запобіжні заходи щодо контактів із дикими хижаками.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я надали поради українцям стосовно того, як захиститися від сказу.