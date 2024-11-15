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В одной из областей Украины снова разрешили отстрел лис: в чем причина

Пятница 15 ноября 2024 19:09
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В одной из областей Украины снова разрешили отстрел лис: в чем причина Фото: лиса (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

В Ивано-Франковской области впервые за время полномасштабной войны была разрешена регуляция численности хищников, в частности красных лис и волков, путем отстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области .

Это произошло, как отмечают специалисты, из-за существенного превышения популяционных норм, что уже повлекло за собой многочисленные проблемы для местных жителей.

Основными причинами стали:

  1. Рост популяции хищников, поскольку в некоторых охотничьих угодьях количество лис достигает более 10 голов на 1000 га (при норме 0,5-1).
  2. Жаль хозяйствам, ведь хищники все чаще атакуют домашнюю птицу и другой скот.
  3. Распространение бешенства, что подтверждается данными специалистов за 2024 год. Согласно им, в области было зафиксировано 29 случаев бешенства среди животных (по сравнению с 21 случаем в 2023 году). При этом значительная часть случаев связана с контактами домашних животных с красными лисицами.

Иван Васьков, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы, отметил, что из-за военных действий в предыдущие годы охоты не проводилось, что и стало причиной демографического взрыва среди хищников.

Мерами борьбы с хищниками Госпродпотребслужба определила:

  • Проведение контролируемого отстрела в охотничьих угодьях.
  • Профилактика бешенства среди диких и домашних животных.
  • Информирование населения о мерах по контактам с дикими хищниками.

Ранее в Министерстве здравоохранения дали советы украинцам о том, как защититься от бешенства.

В материале РБК-Украина вы можете узнать, что делать, если вас укусило животное.

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Ивано-Франковская область Животные
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