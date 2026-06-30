В одной из областей Украины ввели жесткие аварийные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на АО "Сумыоблэнерго" .

Причина - последствия обстрелов России и экстремальная жара, накрывшая Украину.

Выключат все 10 очередей, сообщают энергетики.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 11:12 введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время, ориентировочных сроков возобновления энергоснабжения энергетики не назвали.

Также в облэнерго отметили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение дома людей.