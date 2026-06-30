В одной из областей Украины ввели жесткие аварийные отключения света
В Сумской области ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на АО "Сумыоблэнерго" .
Причина - последствия обстрелов России и экстремальная жара, накрывшая Украину.
Выключат все 10 очередей, сообщают энергетики.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 11:12 введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей", - говорится в сообщении.
В то же время, ориентировочных сроков возобновления энергоснабжения энергетики не назвали.
Также в облэнерго отметили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение дома людей.
Напомним, сегодня, 30 июня, графики отключения света действуют во всех областях Украины. Причиной является аномальная жара.
Почему жара днем, а свет выключают вечером - в комментарии для РБК-Украина объяснял эксперт по энергетике Владимир Омельченко.