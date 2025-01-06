В одній з областей України заборонили пірнати в ополонку на Водохреще: в чому причина

У Запорізькій області пірнання в ополонку під час свята Хрещення Господнього (Водохреща) перебуває під забороною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Запорізької обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.
У Запорізькій ОДА громадянам нагадали, що пірнання в ополонку на свято Хрещення Господнього (Водохреща):
Уточнюється, що проведення купань під час цього релігійного свята було заборонено:
"Рятувальники та правоохоронці радять жителям області утриматися від традиційних купань на Водохреща задля збереження свого життя і здоров'я", - додали в ОДА.
Зазначається, що, за словами священнослужителів, найважливішим для вірян цього дня є:
"Традиція пірнати в ополонку на Водохреща не має нічого спільного з духовним очищенням. Вода не здатна змити гріхи, оскільки позбутися їх можна лише за допомогою покаяння та молитви", - підсумували в обласній держадміністрації.
Допис Запорізької ОДА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились дати Хрещення Господнього (Водохреща) та Богоявлення після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, а також чи "змивають" насправді масові хрещенські купання людські гріхи (з погляду Церкви).
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