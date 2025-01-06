В одній з областей України заборонили пірнати в ополонку на Водохреще: в чому причина

Чому хрещенські купання у Запорізькій області заборонені

У Запорізькій ОДА громадянам нагадали, що пірнання в ополонку на свято Хрещення Господнього (Водохреща):

не має нічого спільного з вірою

продовжує перебувати під забороною - на час воєнного стану

Уточнюється, що проведення купань під час цього релігійного свята було заборонено:

відповідно до статті 19 закону України "Про правовий режим воєнного стану"

відповідно до рішень Ради оборони Запорізької області №167 (від 13.10.2023 р.) та №186 (від 23.05.2024 р.)

"Рятувальники та правоохоронці радять жителям області утриматися від традиційних купань на Водохреща задля збереження свого життя і здоров'я", - додали в ОДА.

Зазначається, що, за словами священнослужителів, найважливішим для вірян цього дня є:

літургія

можливість сповідатися

можливість причаститись

"Традиція пірнати в ополонку на Водохреща не має нічого спільного з духовним очищенням. Вода не здатна змити гріхи, оскільки позбутися їх можна лише за допомогою покаяння та молитви", - підсумували в обласній держадміністрації.

Допис Запорізької ОДА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)