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В одной из областей Украины запретили нырять в прорубь на Крещение: в чем причина

Крещение Господне в этом году большинство украинцев празднуют по новому стилю (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Запорожской области ныряние в прорубь во время праздника Крещения Господня находится под запретом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Почему крещенские купания в Запорожской области запрещены

В Запорожской ОГА гражданам напомнили, что ныряние в прорубь на праздник Крещения Господня:

  • не имеет ничего общего с верой
  • продолжает находиться под запретом - на время военного положения

Уточняется, что проведение купаний во время этого религиозного праздника было запрещено:

  • в соответствии со статьей 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения"
  • в соответствии с решениями Совета обороны Запорожской области №167 (от 13.10.2023 г.) и №186 (от 23.05.2024 г.)

"Спасатели и правоохранители советуют жителям области воздержаться от традиционных купаний на Крещение ради сохранения своей жизни и здоровья", - добавили в ОГА.

Отмечается, что, по словам священнослужителей, важнейшим для верующих в этот день является:

  • литургия
  • возможность исповедоваться
  • возможность причаститься

"Традиция нырять в прорубь на Крещение не имеет ничего общего с духовным очищением. Вода не способна смыть грехи, поскольку избавиться от них можно только с помощью покаяния и молитвы", - подытожили в областной госадминистрации.

Публикация Запорожской ОГА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи (с точки зрения Церкви).

Читайте также, чем важны праздники Крещения Господня и Богоявления для всех украинцев.

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