В одной из областей Украины запретили нырять в прорубь на Крещение: в чем причина

В Запорожской области ныряние в прорубь во время праздника Крещения Господня находится под запретом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
В Запорожской ОГА гражданам напомнили, что ныряние в прорубь на праздник Крещения Господня:
Уточняется, что проведение купаний во время этого религиозного праздника было запрещено:
"Спасатели и правоохранители советуют жителям области воздержаться от традиционных купаний на Крещение ради сохранения своей жизни и здоровья", - добавили в ОГА.
Отмечается, что, по словам священнослужителей, важнейшим для верующих в этот день является:
"Традиция нырять в прорубь на Крещение не имеет ничего общего с духовным очищением. Вода не способна смыть грехи, поскольку избавиться от них можно только с помощью покаяния и молитвы", - подытожили в областной госадминистрации.
Публикация Запорожской ОГА (скриншот: facebook.com/zoda.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи (с точки зрения Церкви).
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