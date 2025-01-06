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Епіфаній проводить службу в день свята Богоявлення: де дивитись

Понеділок 06 січня 2025 09:34
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Епіфаній проводить службу в день свята Богоявлення: де дивитись Більшість українців відзначають Богоявлення та Водохреще за новим стилем (фото: facebook.com/epifaniy)
Автор: Ірина Костенко

У Києві проходить Божественна літургія з нагоди свята Богоявлення та Хрещення Господнього.

РБК-Україна розповідає, де її дивитись.

Що відомо про Божественну літургію та де її дивитись

Божественна літургія з нагоди свята Богоявлення проходить у столиці України - в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Богослужіння очолює Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

Стежити за Божественною літургією та долучитись до спільної молитви можна онлайн - завдяки відповідній відеотрансляції прес-служби ПЦУ у Facebook.

"Сьогодні ми вшановуємо євангельську подію, коли після трьох десятиліть втаємниченого життя у Назареті Господь Ісус Христос являє Себе світові та починає відкрите служіння і проповідь Євангелія", - нагадав Епіфаній у своєму Facebook.

За його словами, саме тому в текстах піснеспівів і молитов з нагоди Богоявлення ми так часто "чуємо про явлення світла серед темряви та про інші подібні образи".

"Сердечно вітаю вас і всіх вірних зі святом Богоявлення, з Хрещенням Господнім, з Йорданом", - підсумував митрополит.

Епіфаній проводить службу в день свята Богоявлення: де дивитись

Допис митрополита Епіфанія (скриншот: facebook.com/epifaniy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились дати Хрещення Господнього (Водохреща) та Богоявлення після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, а також чи "змивають" насправді масові хрещенські купання людські гріхи.

Читайте також, як українці звикають до нового церковного календаря та кому перехід на нього дався найлегше.

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