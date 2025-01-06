Епіфаній проводить службу в день свята Богоявлення: де дивитись

У Києві проходить Божественна літургія з нагоди свята Богоявлення та Хрещення Господнього.

Що відомо про Божественну літургію та де її дивитись

Божественна літургія з нагоди свята Богоявлення проходить у столиці України - в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Богослужіння очолює Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

Стежити за Божественною літургією та долучитись до спільної молитви можна онлайн - завдяки відповідній відеотрансляції прес-служби ПЦУ у Facebook.

"Сьогодні ми вшановуємо євангельську подію, коли після трьох десятиліть втаємниченого життя у Назареті Господь Ісус Христос являє Себе світові та починає відкрите служіння і проповідь Євангелія", - нагадав Епіфаній у своєму Facebook.

За його словами, саме тому в текстах піснеспівів і молитов з нагоди Богоявлення ми так часто "чуємо про явлення світла серед темряви та про інші подібні образи".

"Сердечно вітаю вас і всіх вірних зі святом Богоявлення, з Хрещенням Господнім, з Йорданом", - підсумував митрополит.

Допис митрополита Епіфанія (скриншот: facebook.com/epifaniy)