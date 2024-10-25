В одній з областей України посилять мобілізацію: деталі
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус повідомив, що у регіоні посилюватимуть мобілізаційні процеси.
Про це він заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Чернігів".
Мобілізація в Чернігівській області
За словами очільника ОВА, станом на зараз він не задоволений рівнем мобілізації у регіоні.
"І ми вживаємо заходів щодо її збільшення", - наголосив він.
Посадовець уточнив, що посилені мобілізаційні заходи в області триватимуть до перемоги України.
По-перше, пояснив Чаус, необхідно зробити все, щоб дати можливість "відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі".
"По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", - додав він.
За результатами розширеного засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад - за участі президента України Володимира Зеленського - Чаус зауважив, що Чернігівська область (як і інші регіони України) потерпає від війни.
"Чернігівщина особливо потерпає, тому що, ви знаєте, скільки обстрілів відбувається в області. Ми знаємо, скільки шахедів і ракет літають над нашою землею. І скільки прилітають, в тому числі. Тому сьогодні дуже важливо зробити все, щоб план перемоги (президента Володимира Зеленського, - Ред.) якомога швидше був реалізований", - підсумував він.
Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та представив план перемоги України. Йдеться про п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
Очільник держави наголосив, що терміновість плану перемоги - саме зараз. І якщо вже почати за ним рухатись, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що план перемоги спрямований на партнерів, але є й друга складова - мобілізація самої України.
Дещо згодом Зеленський повідомив про розробку внутрішнього плану посилення України.
Читайте також, як закон про мобілізацію вплинув на темпи поповнення армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.