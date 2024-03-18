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В одній з областей України попередили про заморозки

Понеділок 18 березня 2024 11:32
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В одній з областей України попередили про заморозки Фото: в одній з областей України попередили про заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 18, а також 19 березня в Закарпатській області й Ужгороді очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"Вночі та вранці 18-19 березня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.

Яку погоду очікувати 18 березня

Як писав український гідрометеорологічний центр, сьогодні, 18 березня, на дорогах західних областей можлива ожеледиця. Зокрема попереджав й про туман у південно-східній частині України вночі та вранці.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +6 вдень;
  • на півночі коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +3 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +8 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень.

В західних областях сьогодні можливий невеликий мокрий сніг, а на решті територій очікуються дощі.

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