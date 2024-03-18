В одной из областей Украины предупредили о заморозках

В течение 18 и 19 марта в Закарпатской области и Ужгороде ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной центр по гидрометеорологии .

"Ночью и утром 18-19 марта на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Какую погоду ожидать 18 марта

Как писал украинский гидрометеорологический центр, сегодня, 18 марта, на дорогах западных областей возможна гололедица. В частности предупреждал и о тумане в юго-восточной части Украины ночью и утром.

Температура:

на западе будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +1 до +6 днем;

на севере будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +3 до +10 днем;

на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +8 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +8 до +12 днем.

В западных областях сегодня возможен небольшой мокрый снег, а на остальных территориях ожидаются дожди.