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В одній з областей України почались аварійні вимкнення світла

09:32 08.07.2026 Ср
1 хв
Без світла наразі обласний центр та область
aimg Олена Чупровська
Фото: аварійні графіки світла ввели на Сумщині (Getty Images)

В Сумах та області розпочались аварійні вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

"Маємо аварійне відключення в Сумах і Сумському районі. Заживлюємо споживачів!" - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики не повідомляють причину аварійних вимкнень та скільки абонентів перебувають без електроенергії станом на зараз.

Втім,"Укренерго" неодноразово повідомляло, що саме на Сумщині в останні тижні найскладніша ситуація зі світлом. Причина - постійні удари ворога по енергетиці регіону та наслідки попередніх атак.

До слова, через негоду аварійні відключення світла вводили і на Полтавщині - без електрики залишалися близько трьох тисяч споживачів у чотирьох громадах. Тоді ж проблеми з електропостачанням через російські атаки фіксували ще в шести областях України.

Нагадаємо, актуальні графіки відключення світла для кожної області українці можуть перевіряти на сайтах "Укренерго", ДТЕК та YASNO, а також у своїх обленерго. Обсяги обмежень в енергосистемі визначає саме "Укренерго".

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