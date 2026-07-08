В одній з областей України почались аварійні вимкнення світла

В Сумах та області розпочались аварійні вимкнення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
"Маємо аварійне відключення в Сумах і Сумському районі. Заживлюємо споживачів!" - йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики не повідомляють причину аварійних вимкнень та скільки абонентів перебувають без електроенергії станом на зараз.
Втім,"Укренерго" неодноразово повідомляло, що саме на Сумщині в останні тижні найскладніша ситуація зі світлом. Причина - постійні удари ворога по енергетиці регіону та наслідки попередніх атак.
До слова, через негоду аварійні відключення світла вводили і на Полтавщині - без електрики залишалися близько трьох тисяч споживачів у чотирьох громадах. Тоді ж проблеми з електропостачанням через російські атаки фіксували ще в шести областях України.
Нагадаємо, актуальні графіки відключення світла для кожної області українці можуть перевіряти на сайтах "Укренерго", ДТЕК та YASNO, а також у своїх обленерго. Обсяги обмежень в енергосистемі визначає саме "Укренерго".