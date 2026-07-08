В одній з областей України почались аварійні вимкнення світла

"Маємо аварійне відключення в Сумах і Сумському районі. Заживлюємо споживачів!" - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики не повідомляють причину аварійних вимкнень та скільки абонентів перебувають без електроенергії станом на зараз.

Втім,"Укренерго" неодноразово повідомляло, що саме на Сумщині в останні тижні найскладніша ситуація зі світлом. Причина - постійні удари ворога по енергетиці регіону та наслідки попередніх атак.