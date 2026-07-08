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В одной из областей Украины начались аварийные отключения света

09:32 08.07.2026 Ср
1 мин
Без света пока областной центр и область
aimg Елена Чупровская
Фото: аварийные графики света ввели в Сумской области (Getty Images)

В Сумах и области начались аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

"Имеем аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Заживляем потребителей!" - говорится в сообщении.

В то же время энергетики не сообщают причину аварийных отключений и сколько абонентов находятся без электроэнергии по состоянию на данный момент.

Впрочем, "Укрэнерго" неоднократно сообщало, что именно в Сумской области в последние недели самая сложная ситуация со светом. Причина - постоянные удары врага по энергетике региона и последствия предыдущих атак.

К слову, из-за непогоды аварийные отключения света вводили и на Полтавщине - без электричества оставались около трех тысяч потребителей в четырех общинах. Тогда же проблемы с электроснабжением из-за российских атак фиксировали еще в шести областях Украины.

Напомним, актуальные графики отключения света для каждой области украинцы могут проверять на сайтах "Укрэнерго", ДТЭК и YASNO, а также в своих облэнерго. Объем ограничений в энергосистеме определяет именно "Укрэнерго".

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