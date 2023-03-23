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В одній з областей України можливі відключення світла, - Міненерго

Фото: одній з областей Україні можливі відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні станом на 23 березня енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. При цьому можливі відключення світла в Житомирській області через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області", - попередив Галущенко.

Він додав, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тисяч абонентів у Донецькій області та близько 1 тисячі абонентів у Харківській області.

Нагадаємо, як раніше розповідав міністр енергетики України Герман Галущенко, енергосистема України адаптувалась до масованих ракетних ударів.

До того ж за словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, ворог не досяг своїх цілей, оскільки енергосистема України продовжує працювати.

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ЖитомиренергетикиЕлектроенергіяМинэнерго