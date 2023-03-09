Енергосистема України адаптувалась до масований ракетних ударів, - Галущенко
Вночі, 9 березня, російські окупанти вдались до 15-ої масованої атаки по території України. Завдяки відпрацьованим технічним рішенням, енергосистема країни витримала удари.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенко в ефірі телемарафону.
"Це вже 15-та масована атака, саме ракетна атака, бо були й атаки дронами. Ті технічні рішення, які напрацьовані з 10 жовтня, ...., ми вже адаптувалися до технічних рішень", - заявив Галущенко.
Міністр додав, що технічні рішення дозволяють утримати енергосистему цілісною й єдиною.
"Це те, що відбулося сьогодні, бо вранці система залишалася цілісною", - відзначив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 9 березня, вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. В якості превентивного заходу, в низці міст вимкнули світло.
За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, ворог не досяг своїх цілей, оскільки енергосистема продовжує працювати.
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