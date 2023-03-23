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В одной из областей Украины возможны отключения света, - Минэнерго

Фото: одной из областей Украины возможны отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. При этом возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", - предупредил Галущенко.

Он добавил, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 4 тысяч абонентов в Донецкой области и около 1 тысячи абонентов в Харьковской области.

Напомним, как ранее рассказывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, энергосистема Украины адаптировалась к массированным ракетным ударам.

К тому же, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, враг не достиг своих целей, поскольку энергосистема Украины продолжает работать.

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