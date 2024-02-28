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В одній з областей України чоловікам заборонили наближатися до кордону: у чому причина

Середа 28 лютого 2024 12:03
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В одній з областей України чоловікам заборонили наближатися до кордону: у чому причина Фото: у Чернівецькій області посилили прикордонний режим (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження в регіоні через зростання спроб незаконного перетинання кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецького прикордонного загону.

В чому причина

З початку повномасштабної війни на всій ділянці відповідальності прикордонного загону збільшуються спроби незаконного перетинання кордону чоловіками віком від 18 до 60 років.

Де посилили прикордонний режим

Додаткові обмеження були запроваджені в межах:

  • Селятинської;
  • Берегометської;
  • Красноїльської;
  • Чудейської;
  • Петровецької;
  • Сучевенської;
  • Кам’янецької;
  • Глибоцької;
  • Тереблечанської;
  • Тарашанської;
  • Герцаївської;
  • Ванчиковецької;
  • Мамалигівської;
  • Лівенецької;
  • Кельменецької;
  • Сокирянської;
  • Вашковецької територіальних громад;
  • Чернівецького;
  • Дністровського;
  • Вижницького районів.

У вищезгаданих громадах відтепер заборонено:

  • в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, або мають земельні ділянки;
  • особам призовного віку заборонено в’їжджати, пересуватися в межах прикордонної смуги без спеціальних документів визначених пунктами та документів, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;
  • заборонено скупчення транспортних засобів, тривалі зупинки транспортних засобів, не пов’язані з технічними несправностями та іншим;
  • заборонено рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

З усіма обмеженнями можна ознайомитись за посиланням.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно ДПСУ затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

Тим часом прикордонники повідомили українцям про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.

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