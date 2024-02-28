В одній з областей України чоловікам заборонили наближатися до кордону: у чому причина

Прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження в регіоні через зростання спроб незаконного перетинання кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецького прикордонного загону.

В чому причина

З початку повномасштабної війни на всій ділянці відповідальності прикордонного загону збільшуються спроби незаконного перетинання кордону чоловіками віком від 18 до 60 років.

Де посилили прикордонний режим

Додаткові обмеження були запроваджені в межах:

Селятинської;

Берегометської;

Красноїльської;

Чудейської;

Петровецької;

Сучевенської;

Кам’янецької;

Глибоцької;

Тереблечанської;

Тарашанської;

Герцаївської;

Ванчиковецької;

Мамалигівської;

Лівенецької;

Кельменецької;

Сокирянської;

Вашковецької територіальних громад;

Чернівецького;

Дністровського;

Вижницького районів.

У вищезгаданих громадах відтепер заборонено:

в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, або мають земельні ділянки;

особам призовного віку заборонено в’їжджати, пересуватися в межах прикордонної смуги без спеціальних документів визначених пунктами та документів, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;

заборонено скупчення транспортних засобів, тривалі зупинки транспортних засобів, не пов’язані з технічними несправностями та іншим;

заборонено рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

З усіма обмеженнями можна ознайомитись за посиланням.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно ДПСУ затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

Тим часом прикордонники повідомили українцям про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.