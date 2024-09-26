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В одній з областей анонсували зміни щодо отримання водійських прав: про що мова

Фото: кермо (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

У Харківській області з листопада іспити заради отримання водійських прав можна буде скласти у ще одному сервісному центрі МВС в однієї із громад.

Про це заявив начальник регіонального сервісного центру МВС Харківщини Дмитро Крейнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на медіагрупу "Накипіло".

Він зазначив, що у місті Лозова планують відновити прийом іспитів з водіння із листопада. Крейнер додав, що рішення про відновлення екзаменаційної діяльності було прийнято через численні запити від місцевої громади, яка знаходиться на значній відстані від Харкова.

За його словами, це стане великим полегшенням для місцевих жителів, адже зараз іспити можна скласти лише у двох сервісних центрах, розташованих у Харкові, що створює незручності для мешканців віддалених районів.

Крейнер також підкреслив проблему нестачі екзаменаторів для практичних іспитів, через що кількість доступних слотів обмежена. Втім, планується додаткове навчання та збільшення кількості екзаменаторів для покращення ситуації.

Сервісні центри МВС у Харківській області

У Харківській області функціонують два сервісні центри МВС, обидва з яких розташовані у місті Харків. Тимчасове призупинення роботи сервісних центрів відбулося через активні бойові дії на території області під час повномасштабного вторгнення Росії. Небезпека для співробітників і громадян, а також руйнування інфраструктури стали основними причинами закриття цих установ на певний період.

За минулу добу, як повідомив Генштаб України, на Харківському напрямку відбулось три атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

Сьогодні росіяни у черговий раз вдарили КАБами по Харкову. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що авіабомба потрапила по приватному житловому будинку.

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