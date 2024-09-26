В одной из областей анонсировали изменения по получению водительских прав: о чем речь

В Харьковской области с ноября экзамены ради получения водительских прав можно будет сдать в еще одном сервисном центре МВД в одной из общин.
Об этом заявил начальник регионального сервисного центра МВД Харьковщины Дмитрий Крейнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на медиагруппу " Накипило ".
Он отметил, что в городе Лозовая планируют возобновить прием экзаменов по вождению с ноября. Крейнер добавил, что решение о возобновлении экзаменационной деятельности было принято из-за многочисленных запросов от местного сообщества, которое находится на значительном расстоянии от Харькова.
По его словам, это станет большим облегчением для местных жителей, ведь экзамены можно сдать только в двух сервисных центрах, расположенных в Харькове, что создает неудобства для жителей отдаленных районов.
Крейнер также подчеркнул проблему нехватки экзаменаторов для практических экзаменов, из-за чего количество доступных слотов ограничено. Впрочем, планируется дополнительная учеба и увеличение количества экзаменаторов для улучшения ситуации.
В Харьковской области функционируют два сервисных центра МВД, оба из которых расположены в городе Харьков. Временная приостановка работы сервисных центров произошла из-за активных боевых действий на территории области во время полномасштабного вторжения России. Опасность сотрудников и граждан, а также разрушение инфраструктуры стали основными причинами закрытия этих учреждений на определенный период.
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