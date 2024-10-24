В одній з країн ЄС місцева влада хоче виселити українських біженців: що сталося

Влада одного з департаментів Франції ухвалила рішення зобов'язати українських біженців залишити надане їм житло до кінця жовтня через скорочення бюджетних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Зазначається, що влада департаменту Мерт і Мозель вже почала надсилати українським біженцям відповідні сповіщення. Одне із них прийшло Олесі Болгуновської, 41-річної мешканки Харкова, яка виїхала з України ще у 2022 році із 63-річною матір’ю та 11-річним сином.

"Це був шок, паніка", - розповіла вона.

Жінка розповіла, що від польського кордону до Люксембургу їх привезли волонтери. Звідти вони вже поїхали в Тьонвіль (Мозель), де я вона мала друга. Оскільки війна затягнулася, жінка із родиною там і залишилася.

Однак вона не одна почала отримати повідомлення із проханням покинути житло, яке було орендовано спеціально для українських біженців за кошти французького уряду.

Відомо, що близько 600 із 1600 українських біженців проживають у такому житлі. Повідомляється, що більшість із них - це пенсіонери або ті, хто не може працевлаштуватися.

Ситуація з біженцями з України у регіоні Гранд-Ест привернула увагу місцевих правозахисних організацій.

Після їх втручання процес виселення було відтерміновано до кінця грудня 2024 року.

Це рішення викликало обурення серед біженців, зокрема пенсіонерів та незахищених верств населення, які опинилися перед важким вибором - повернутися до України або знайти нове житло у Франції за власний рахунок.

Місцеві асоціації, що допомагали українським біженцям, зазначають, що українці не змогли повністю інтегруватися в суспільство, що стало однією з причин ухвалення цього рішення.

Також повідомляється, що багато українських біженців стикаються з труднощами через мовний бар'єр та недостатню соціальну підтримку.

Водночас українські асоціації підтримують біженців та допомагають знайти рішення проблеми. Серед іншого, вони зазначають, що французька влада не завжди підтримує процес їх інтеграції у суспільство, особливо у східних регіонах.

Видання зазначає, що ситуація в інших регіонах Франції, наприклад в Іль-де-Франс або в Окситанії, є кращою. Це сталося тому, що місцеві служби та громадські організації більш скоординовано намагаються допомогти українським біженцям.

Раніше РБК-Україна вже розповідало про те, чому українці, які виїхали з України через війну, неохоче їдуть у Францію та які проблеми на них чекають там.