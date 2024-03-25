Не лише мова. Чому українські біженці неохоче їдуть до Франції
Франція – одна з країн ЄС, у яких зменшується кількість українських біженців. У січні цього року там залишалися близько 65 тисяч людей із тимчасовим захистом.
Чому українці менше їдуть до Франції, ніж до інших країн, РБК-Україна розповідає з посиланням на Politico.
За останніми даними Євростату, у січні 2024 року у ЄС перебували 4,3 млн українських біженців. Найбільше у Німеччині – 1,2 млн людей. Порівняно з населенням країн, найбільша частка людей із тимчасовим захистом – у Чехії, Польщі, країнах Балтії, Словаччині та Болгарії. Там приймають понад 25 біженців на 1000 громадян. У Франції цей показник – менше 1 на тисячу жителів.
За останніми даними, у Франції перебувають 64,7 тис. українських біженців, але в це число не враховані неповнолітні, бо їм не потрібен дозвіл на перебування. За даними громадської організації La Cimade, що приблизно 30 000 українських біженців не охоплені підрахунком у Франції.
Серед факторів, за якими українці вибирають країну прихистку – мова, відстань до України, фінансова підтримка і українські спільноти. Водночас Франція не відповідає жодній із цих вимог, кажуть аналітики. Правозахисні організації також вказують на мовний бар'єр та бюрократію у Франції.
Українські біженці розповідали, що їм було складно отримати інформацію про процедуру подання заявки на тимчасовий захист, виплати та житлові програми, а також про можливості навчання та роботи у Франції. Новою перешкодою виявилися вимоги щодо продовження дозволу на тимчасовий захист.
На відміну від Німеччини, яка запровадила програму підтримки українців на державному рівні, у Франції до прийому біженців залучили асоціації та місцевих жителів, які надавали своє житло.
Крім того, представники гуманітарних організацій зазначають, що ще однією проблемою для біженців є невизначеність, пов'язана із тимчасовістю захисту у ЄС. Це впливає на довгострокові рішення – наприклад про зарахування дітей до школи чи вивчення мови.
Нагадаємо, ми писали, із яких країн масово виїжджають українські біженці. Із Франції виїжджають сотні українців.
Також ми розповідали, як українські біженці облаштувалися в Іспанії. У країні перебувають близько 200 тисяч біженців.
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