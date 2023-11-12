В одній з країн ЄС до кінця року відкриють ще 10 відділень "Нової пошти"

"Компанія "Нова пошта" планує до кінця 2023 року відкрити ще 13 відділень у Німеччині", - повідомили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, на цей день вже 7 відділень Nova Post працюють у різних містах Німеччини. Зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

Нові відділення планують відкрити у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені й інших містах.

Відділення Nova Post працюють із понеділка до суботи. Клієнти можуть відправляти, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Угорщина стала дев'ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччини, Латвії та Естонії.

Ми також повідомляли, що "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку по Україні з 1 січня 2023 року.

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