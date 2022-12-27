"Нова пошта" значно підвищила тарифи
Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку, компанія "Нова пошта", суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
З даними прес-служби, вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:
- до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)
- до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)
- до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)
Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
- до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)
- до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)
- до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)
Крім того, встановлена, доплата за доставку/забір кур’єром:
- для відправлень до 30 кг +35 грн до тарифу.
- за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг +100 грн до тарифу.
Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.
Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.
Нагадаємо, найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" та "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.
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