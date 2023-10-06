ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштують посилки

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 14:35
UA EN RU
"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштують посилки Фото: Нова пошта відкрила відділення у Словаччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Братиславі. Словаччина стала шостою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відділення працює щодня з документами посилками до 100 кг.

Також доступна кур'єрська доставка Nova Post по всій Словаччині. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

  • документи - 12 євро;
  • посилки до 2 кг - 15 євро;
  • посилки до 10 кг - 20 євро;
  • посилки до 30 кг - 35 євро;
  • посилки від 30 до 100 кг - 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Словаччина, стала шостою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії, Румунії та Німеччини.

У Німеччині вже відкрито три відділення. До кінця року планується відкрити в Німеччині ще 17 відділень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта Словаччина
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України