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В одной из стран ЕС до конца года откроют еще 10 отделений "Новой почты"

Фото: "Новая почта" планирует открыть еще 13 отделений в Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Компания "Новая почта" планирует открыть еще 13 отделений в Германии до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Компания "Новая почта" планирует до конца 2023 открыть еще 13 отделений в Германии", - сообщили в министерстве.

По данным Минреинтеграции, к этому дню уже 7 отделений Nova Post работают в разных городах Германии. В частности, в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и Кельне.

Новые отделения планируют открыть в Дюссельдорфе, Дортмунде, Штутгарте, Ганновере, Бремене и других городах.

Отделения Nova Post работают с понедельника по субботу. Клиенты могут отправлять и получать из Украины документы, посылки и грузы весом до 100 кг.

Работа "Новой почты" в Европе

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Венгрия стала девятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Латвии и Эстонии.

Мы также сообщали, что "Новая почта" существенно повысила тарифы на доставку по Украине с 1 января 2023 года.

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