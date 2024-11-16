В одній із шкіл окупованої Запорізької області ворог збирав кошти на війну, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, волонтери з Росії фактично примусово збирали з батьків кошти на підтримку окупантів. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам, а старшокласники писали листи під диктування.

Відповідальність за пропагандистську акцію несе так званий департамент освіти місцевої окупаційною адміністрації і "волонтерська рота бойового братерства".

"Все це не лише зовсім промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей ігнорувати ініціативи ворога та повідомляти про всіх колаборантів.