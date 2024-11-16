UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В одній із шкіл окупованої Запорізької області ворог збирав кошти на війну, - ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На тимчасово окупованій частині Запорізької області ворог збирав кошти на війну проти України. Подія сталася в одній із захоплених шкіл під виглядом "волонтерства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, волонтери з Росії фактично примусово збирали з батьків кошти на підтримку окупантів. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам, а старшокласники писали листи під диктування.

Відповідальність за пропагандистську акцію несе так званий департамент освіти місцевої окупаційною адміністрації і "волонтерська рота бойового братерства".

"Все це не лише зовсім промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей ігнорувати ініціативи ворога та повідомляти про всіх колаборантів.

Нагадаємо, нещодавно в ЦНС повідомили, що в школах на тимчасово окупованих територіях України росіяни нададуть сторожам зброю. Це станеться вже з 1 січня 2025 року. Відповідно до росстандарту, охоронців у навчальних закладах зобов'яжуть мати зброю і бронежилети.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія везе вчителів із окупованої Херсонської області в Москву. Там їх навчають виявляти проукраїнських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні