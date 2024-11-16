В одной из школ оккупированной Запорожской области враг собирал деньги на войну, - ЦНС

По данным информационного ресурса, волонтеры из России фактически принудительно собирали с родителей деньги для поддержки оккупантов. В то же время, дети младших классов традиционно под наблюдением учителей рисовали листовки российским солдатам, а старшеклассники писали письма под диктовку.

Ответственность за пропагандистскую акцию несет так называемый департамент образования местной оккупационной администрации и "волонтерская рота боевого братства".

"Все это не только полное промывание мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местными", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей игнорировать инициативы врага и сообщать обо всех коллаборантах.