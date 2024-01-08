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В одній із областей України школи відправляють в онлайн через негоду

Фото: в Одеській області школи відправляють онлайн через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області через негоду школи працюватимуть в онлайн режимі 9 та 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", - констатував він, зазначивши, що підписав відповідне розпорядження.

Як працюватимуть дитсадки та школи в Одесі та області?

При цьому при дитячих садках та школах будуть відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності краще залишати вдома.

"Якщо маєте таку можливість - залиште дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди", - звернувся голова ОВА.

Кіпер додав, що про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково. 

Негода в Україні

В Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні населених пунктів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Найближчими днями негода продовжить вирувати. Зокрема, може значно погіршитись ситуація на дорогах, бо піщано-сольова суміш, яку використовують для посипання автодоріг, за температури нижче -15 значно втрачає у своїх властивостях, тому не варто без гострої необхідності виїзджати з дому.

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