В одной из областей Украины школы отправляют в онлайн из-за непогоды

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области", - констатировал он, отметив, что подписал соответствующее распоряжение.

Как будут работать детсады и школы в Одессе и области?

При этом, при детских садах и школах будут открыты дежурные группы, но детей при отсутствии острой необходимости лучше оставлять дома.

"Если есть такая возможность - оставьте детей дома. Все эти рекомендации на период непогоды", - обратился глава ОВА.

Кипер добавил, что о возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Непогода в Украине

В Украине из-за непогоды на утро обесточены сотни населенных пунктов, самая плохая ситуация со светом в Днепропетровской области. Также в регионах есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

В ближайшие дни непогода продолжит бурлить. В частности, может значительно ухудшиться ситуация на дорогах, так как песчано-солевая смесь, используемая для посыпания автодорог, при температуре ниже -15 значительно теряет в своих свойствах, поэтому не стоит без острой необходимости выезжать из дома.