В одній із областей України розмір субсидії підвищили у 5 разів

"Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки", - йдеться в повідомлені.

Проблеми зі світлом у Харкові

Нагадаємо, у Харкові виникли серйозні проблеми з електропостачанням через дії російських військ, які атакували енергетичні об'єкти. Це призвело до масштабних відключень електрики у місті та області. Місто залишилося без світла після обстрілу 22 березня, після чого було введено графіки.

Також повідомлялося про розширення графіка відключень електроенергії у регіоні з 1 травня. Тепер відключення відбуваються не лише вдень, а й уночі.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо за даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам України було спрямовано 35,5 млрд гривень.

УУ державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж минулого року на 12,0 млрд гривень або на 32%. Очікується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.